Louis Vuitton apre il suo primo hotel, il cantiere è un «baule» gigante: quando verrà inaugurato e in che città

di Redazione web

La commissione dipartimentale per lo sviluppo commerciale di Parigi ha poi finalmente approvato, lo scorso 28 settembre, il progetto del gigantesco hotel Louis Vuitton , il quale si estenderà su una superficie totale di 6.000 m².

Le origini dell'hotel

Costruito nel 1898, questo grande palazzo in stile haussmanniano era già all'epoca un albergo: l'hotel Élysée Palace.

Nessun dettaglio è stato ancora svelato dal brand, ma di sicuro il nuovo hotel di Louis Vuitton sarà un’esperienza di lusso senza precedenti, a dir poco eccezionale. Un progetto davvero immenso, che già stupisce e fa sognare. Pensate che, per "mascherare" i lavori in corso - i quali tra l'altro saranno interrotti per tutta la durata dei Giochi Olimpici del 2024 - l'intero hotel è stato completamente ricoperto da una gigantesca e incredibile installazione in legno e alluminio a forma di baule monogram!

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA