Valentino, Pier Paolo Piccioli lascia la Maison dopo 25 anni: «Grazie per avermi consegnato i vostri sogni: siete giovani e liberi»

È arrivato il gelo dalla Maison di Valentino, una delle case di moda italiane più grandi e acclamate al mondo, con l'annuncio inaspettato dell'uscita di scena del direttore creativo Pier Paolo Piccioli.

A scriverlo è stato lo stesso Piccioli sul proprio profilo Instagram, con un post strappalacrime e ricco di sentimento: «Non tutte le storie hanno un inizio e una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre. Sono stato in questa azienda per 25 anni, e per 25 anni sono esistito ed ho vissuto insieme alle persone che con me hanno intessuto le trame di questa storia bellissima che è mia e nostra. Tutto è esistito ed esiste grazie alle persone che ho conosciuto, con cui ho lavorato, con cui ho condiviso sogni e creato bellezza, con cui ho costruito qualcosa che appartiene a tutti, e che resta immutabile e tangibile. Questo patrimonio d’amore, di sogni, di bellezza e di umanità, lo porto con me, oggi e per sempre».

Ha proseguito ringraziando anche la Maison. «Grazie al sig.

Le dichiarazioni da parte della Maison di Valentino

Non sono risultate chiare le motivazioni che hanno spinto a concludere la collaborazione con Pier Paolo Piccioli, originario di Nettuno, in provincia di Roma, dopo 25 anni di abiti e di successi. Jacopo Venturino della Ceo Valentino ha dichiarato: «Sono grato a Pierpaolo per il suo ruolo di Direttore Creativo e per la sua visione, impegno e creatività che hanno portato la Maison Valentino a quello che rappresenta oggi».

«Estendiamo il nostro più profondo ringraziamento a Pierpaolo per aver scritto un capitolo importante nella storia della Maison Valentino. Il suo contributo negli ultimi 25 anni lascerà un segno indelebile"», ha commentato invece Rachid Mohamed Rachid, Chairman Valentino.

Presto verrà annunciato il nome a cui verrà affidata la direzione creativa.

L'ultima sfilata di Piccioli

Circa due settimane fa, il direttore creativo aveva presentato la sua ultima collezione Autunno/Inverno in occasione della Paris Fashion Week, scegliendo il colore nero per i suoi nuovi abiti con lo scopo di lanciare un messaggio sull'attualità, spiegando come il mondo stia passando un brutto periodo per altri colori. Delle creazioni che, d'altronde, riescono comunque a illuminare la femminilità.

