«Sono la prima persona al mondo ad aver fatto il giro del mondo su un'auto elettrica. Ma in alcune zone è stato un incubo»

di Redazione web

Una giovane donna ha compiuto un eroico viaggio attorno al globo in sella alla sua auto elettrica, diventando la prima persona al mondo ad averlo fatto con il nuovo mezzo a batteria. Ora la conducente rivela le difficoltà in cui si è imbattuta per ricaricare la macchina: «In Zimbawe è stato un incubo».

L'impresa da record

Lexie Alford ha 26 anni e ha da poco compiuto il giro del mondo con la sua auto elettrica, una Ford Explorer. In 6 mesi, la ragazza è stato in tutti i 5 continenti e in Antartide Nessuno lo aveva ancora mai fatto con un veicolo elettrico. Lexie già deteneva il Guinness World Record per essere stata in tutti i Paesi del mondo a soli 21 anni (è la più giovane esploratrice ad averli visitati in toto e ha raccolto più di 1 milione di follower sul profilo Instagram "lexielimitless" documentando i suoi spostamenti). La passione per i viaggi la ha spinta a intraprendere anche la sfida denominata "Ford Charge Around the Globe" che mette alla prova le capacità dei veicoli elettrici del brand Ford nei lunghi percorsi. Lexie è salita sul prototipo dell'auto elettrica "Explorer" a settembre 2023 e ha attraversato i continenti seguendo le orme della donna che aveva compiuto la stessa impresa nel 1900 con il modello T di Ford.

Difficoltà e meraviglie di un viaggio in auto elettrica

Ora che è scesa dall'auto, Lexie racconta la sua avventura fatta di momenti meravigliosi e di espereinze traumatiche. Per quanto il viaggio su strada sia stato appassionante, «guidare attraverso lo Zimbabwe è stato un vero incubo», ha riferito. «Non c'erano caricabatterie e non hanno ancora adottato i veicoli elettrici». È stato davvero complesso tirarsi fuori da quella situazione: la ragazza ha dovuto fare affidamento sulla ricarica domestica che può impiegare fino a 40 ore per conferire energia alle batterie.

Il marchio Ford è complessivamente soddisfatto delle capacità che il modello Explorer ha dimostrato in questa impresa: «Il viaggio di Lexie è stato il test drive definitivo per la nostra nuova auto elettrica, che ha affrontato condizioni meterologiche e stradali estreme e ogni scenario di ricarica cavandosela perfettamente», ha dichiarato Martin Sander, direttore generale di Ford.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA