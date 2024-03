«Tutti i cibi che non sapevate di poter congelare. Dall'hummus a uova strapazzate e patatine, ecco come fare»

di Cristina Siciliano

Congelare gli alimenti è uno di quei metodi che permette di poter assaporare i cibi preferiti anche quando non sono più di stagione e soprattutto di risparmiare molti soldi. Lo sa bene Hall, 38 anni, esperta di congelatori che sul suo profilo Instagram condivide ogni giorno alcuni consigli e trucchi per i suoi follower su come congelare gli alimenti. «Ho iniziato a congelare tutto ed è stata una magia», ha spiegato Hall. La 38enne ha spiegato che è possibile congelare alimenti strani come per esempio l'hummus, le uova sbattute, le patate sbucciate, i limoni e il caffé.

Il consiglio di Hall

Hall con i suoi trucchetti è riuscita ad aiutare tantissime persone. «Bisogna mettere tutto nei sacchetti di plastica e congelarli con una temperatura di -18° - ha spiegato Hall-.

L'esperta ha concluso: «Oggi risparmio oltre 1000 euro all'anno congelando alimenti che invece avrei buttato nella spazzatura.

