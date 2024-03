«Ero obesa, non camminavo più. Ho deciso di operarmi e in sala d'attesa ho incontrato l'uomo della mia vita: una scintilla immediata»

di Cristina Siciliano

Distruzione e ricostruzione: non c'è altra via per la rinascita. Lo sa bene Grace Dudley, 33enne che è riuscita a trasformare la sua vita in meglio dopo l'operazione in Turchia, dove è riuscita ad incontrare anche «l'amore dei suoi sogni». La 33enne ha vissuto tante vite e ora vuole semplicemente essere la donna che ha saputo riprendere in mano il suo presente. Grace, ex obesa, ha scelto di cambiare per il bene di suo figlio Vienne, perché mangiando così tanto non riusciva più a camminare.

Le parole di Grace

Grace è andata in Turchia per l'intervento chirurgico della manica gastrica e proprio in sala di attesa ha incontrato l'uomo dei suoi sogni. «Mi stavo rovinando la vita - ha sottolineato Grace a The Mirror -. Mangiavo tre o quattro takeaway al giorno e facevo colazione da McDonald's. Poi mangiavo altro, come uno Smashburger per pranzo, poi un kebab per il tè.

La 33enne ha poi parlato dell'incontro con il suo attuale compagno. «Ho incontrato Terry nel periodo più brutto della mia vita ma ci siamo innamorati subito», ha aggiunto Grace. «Stiamo ancora insieme più felici che mai, i nostri figli si adorano. Non avrei mai pensato di incontrare l'uomo dei miei sogni così».

«La mia vita - ha concluso Grace - da quel giorno in Turchia è cambiata per sempre. Ora guardo l'anello e abiti da sposa. Con lui è stata una scintilla immediata. Siamo inseparabili».

