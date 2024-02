Macron, la figlia di Brigitte: «La loro relazione proibita mi ha fatto soffrire. Mia madre non è nata uomo»

Brigitte Marie-Claude Trogneux, 70 anni, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, 46 anni, ha tre figli, uno maschio e due femmine, ma nessuno le somiglia come la terzogenita Tiphaine Auzière. Nata dal matrimonio di Brigitte con il banchiere André-Louis Auzière, il primo marito lasciato proprio per Macron, conosciuto sui banchi di scuola dove lei insegnava. Con Brigitte, infatti, sua ex insegnante di lettere e latino al liceo di Amiens, Emmanuel Macron aveva intrecciato una relazione quando frequentava la scuola. All'epoca lui aveva 15 anni e lei 40.