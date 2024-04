Bambino palestinese sopravvive a un raid aereo israeliano, ma muore schiacciato da un carico di aiuti piovuto dal cielo

di Lee Gotti

Aveva 13 anni Zein Oroq. Era sopravvissuto a un attacco aereo israeliano che aveva spazzato via 17 membri della sua famiglia, distruggendo la loro casa. Il destino non lo ha però risparmiato, perché il ragazzo è morto la scorsa settimana. A ucciderlo è stato un lancio di aiuti: Zein, infatti, è stato colpito alla testa da uno dei pacchi mentre correva nel disperato tentativo di afferrare una lattina di fave, riso o farina.

L'attacco aereo israeliano

A novembre era rimasto sotto le macerie per ore, sopravvivendo a quell'attacco israeliano. «La prima volta, quando la casa è stata colpita, è uscito da sotto le macerie con ferite alla testa, alla mano e alla gamba. Dio lo ha salvato», ha detto il nonno di Zein, Ali Oroq, al Guardian.

«Mentre cadevano i paracadute, una cassetta del pronto soccorso lo ha colpito alla testa. La folla intorno non ha prestato attenzione al ragazzo: anche loro erano affamati», ha detto il padre Mahmoud. «Ha riportato una ferita alla testa e delle fratture al bacino, al cranio e all'addome.

Come riporta il quotidiano inglese, il 5 marzo, cinque persone sono rimaste uccise e 10 ferite quando il paracadute di un carico di aiuti non si è aperto cadendo a terra e colpendo un gruppo di persone. Il 26 marzo, almeno 12 persone sono annegate mentre cercavano di raggiungere un pacco di aiuti che era finito in mare al largo della spiaggia di Gaza.

I morti dall'inizio dell'offensiva a Gaza

Le autorità della Striscia di Gaza hanno aggiornato a 33.970 il numero dei morti dall'inizio dell'offensiva israeliana sulla Striscia e 76.770 quello dei feriti. Nelle ultime 24 ore, rende noto il ministero della Sanità della Striscia 71 palestinesi sono morti e 106 sono rimasti feriti.

