Scaraventata fuori dalla giostra, Jennifer muore a 27 anni sotto gli occhi della compagna: «La sbarra non era agganciata»

Tragedia a Blois, in Francia, dove una giornata di festa ha avuto un epilogo drammatico. Era su una giostra del parco giochi cittadino Jennifer Drapcand quando di punto in bianco è stata scaraventata fuori mentre il macchinario era in movimento. Niente da fare per la 27enne che è morta poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate.

Sull'incidente, avvenuto la notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile, è stata sentita anche la sua compagna, seduta accanto a lei sulla giostra. Come riporta il sito Midi Libre, che cita le parole della procuratrice di Blois Charlotte Beluet, la fidanzata della vittima ha ricordato di aver avuto «l'impressione» che la barriera di sicurezza «non fosse stata agganciata correttamente», nonostante il gestore l'avesse rassicurata sulla messa in sicurezza dell'impianto.

🚨 Un accident dramatique s'est produit à #Blois, ce samedi 20 avril, en fin de journée. Au dernier soir de la fête foraine installée au parc des expositions, une jeune femme d'une trentaine d'années a été violemment éjectée d'une attraction à sensations.



Il momento della morte

«A causa della velocità (della giostra, ndr), la barriera di sicurezza si è aperta, come sembra confermato dal video di una terza persona, e la ragazza è stata quindi espulsa dalla giostra in movimento», ha spiegato il procuratore. La vittima, originaria di Blois, è stata scaraventata violentemente sul rimorchio di un camion per poi cadere a terra, morendo all'ospedale di Blois.

Il gestore, un uomo di 28 anni, ha spiegato di aver acquistato la giostra tre anni fa e che da allora non aveva mai avuto malfunzionamenti. L'uomo è stato accusato di omicidio colposo mentre la giostra è stata sigillata per essere ispezionata.

L'appello della famiglia

La sorella della 27enne ha pubblicato un post su Facebook in cui annuncia la morte di Jennifer, annunciando l'apertura di una raccolta fondi per le spese funerarie: «Salve, sono Sarah la sorellina di Jennifer - si legge nel post - è con grande tristezza che annuncio la scomparsa di mia sorella avvenuta nella notte tra sabato e domenica, a seguito di un incidente alla fiera di Blois.

