Compagnia aerea per cani, il Ceo: «Nessun animale dovrebbe volare in una gabbia». Biglietti a seimila dollari

C'è una nuova compagnia aerea per cani da 6.000 dollari a volo, si chiama Bark Air e ha intercettato un nuovo (redditizio) bisogno. E cioè il cane di lusso che deve spostarsi con il proprietario quando quest'ultimo deve volare o ha l'aereo privato occupato.

Compagnia aerea per cani, voli a seimila dollari



«Troppo spesso ai cani viene negato il viaggio, vengono confinati in un borsone o subiscono lo stress di volare in un cargo», ha dichiarato l'azienda in un comunicato. «Riconoscendo queste sfide e la crescente richiesta di una soluzione accessibile, Bark Air presenta un'opzione più divertente - e umana - per i cani che viaggiano con i loro compagni umani a due zampe». La notizia è riportata da Quartz.

Sul sito il CEO della compagnia. Matt Meeker, ha girato un video in cui si rinchiude in una gabbia e mostra quanto sia scomodo viaggiare in questo modo. «Nessun cane dovrebbe volare in una gabbia.

Poveri cuccioli, perché non prenotare loro un sedile vero?

I servizi disponibili e inclusi nel biglietto sono: la preparazione del volo "Dogs Fly First" con feromoni calmanti, musica e colori adatti ai cani, bocconcini calmanti, cuffie antirumore e giubbotti rilassanti. La corsia è prioritaria: il processo di check-in privato consente ai cani di presentarsi 45 minuti prima del decollo senza dover passare dai controlli standard.

A differenza del paradiso, tuttavia, Bark Air non è adatto a tutti i cani, né ai compagni umani di età inferiore ai 18 anni. Gli aerei e i cuccioli a bordo voleranno solo tra piccoli aeroporti privati di New York, Los Angeles e Londra. I voli costano 12.000 dollari andata e ritorno, o 6.000 dollari solo andata (8.000 dollari tra New York e Londra).

