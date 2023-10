Perde il lavoro per non inquinare con l'aereo. Lo scienziato Grimalda. «Rifiuto di volare in emergenza climatica»

di Redazione web

«In una situazione d'emergenza, è necessario intraprendere azioni straordinarie». Non sono solo parole quelle di Gianluca Grimalda, 51enne statistico e ricercatore all'Istituto di Kiel per l'economia mondiale (IfW) in Germania, che rischia di perdere il suo posto di lavoro perché si rifiuta di tornare in aereo dalla Papua Nuova Guinea.

Grimalda, che è anche un attivista ambientale e ha intrapreso azioni per il clima con Scientist Rebellion, ha appena completato un lavoro di ricerca sul campo di sei mesi a Bougainville, studiando il rapporto tra globalizzazione, cambiamento climatico e coesione sociale. L'incarico doveva terminare il 10 settembre ma si è prolungato oltre il previsto, anche per minacce legate alla sicurezza che hanno interrotto più volte la ricerca.

Meteo, quanto durerà il caldo? Picchi fino a 33 gradi, poi cambia tutto: le previsioni

Malpensa, parto in volo: bimbo nasce sull'aereo da Dubai, il travaglio dopo il decollo

This has made my day, my week, my month, and perhaps my year: 👇👇👇 https://t.co/3gBloVyeiu — gianluca grimalda (@GGrimalda) October 3, 2023

Il viaggio del ricercatore

Da anni il ricercatore pratica viaggi di lavoro a ridotte emissioni di carbonio con mezzi di trasporto alternativi all'aereo, dato - spiega - l'alto livello di emissioni di gas a effetto serra (GhG) di questi ultimi, responsabili del surriscaldamento globale. Lo scorso 29 settembre ha ricevuto dall'IfW un ammonimento ufficiale con il quale si richiedeva la sua presenza a Kiel il 2 ottobre, pena il suo licenziamento.

Sostanzialmente, un obbligo a usare l'aereo per essere in tempo in Germania, motivato dal fatto che la ricerca si era ufficialmente conclusa il 10 settembre. «Considerata l'emergenza climatica in cui ci troviamo, trovo irragionevole - ha commentato Grimalda - che IfW abbia posto questo ultimatum e questa punizione. Poiché non insegno e le riunioni possono essere tenute online, non c'è niente che richieda la mia presenza a Kiel.

Grimalda - che ora si trova a Bougainville - nonostante la minaccia di licenziamento ha deciso di perseverare e nei prossimi giorni partirà con una nave cargo per poi tornare via terra e mare in Germania. «Sarò il primo a perdere il posto di lavoro perché rifiuto di prendere un aereo ma in questo momento di emergenza climatica - sottolinea - c'è bisogno di azioni folli e sono pronto ad affrontare tutte le conseguenze legali ed economiche di questa decisione. Le temperature stanno aumentando in modo incontrollato e non c'è alcun segno che le emissioni di CO2 si azzereranno presto, come necessario per rispettare l'accordo di Parigi. Spero che la mia decisione di rischiare di perdere il lavoro contribuisca a rompere il muro di apatia, indifferenza e avidità che circonda il riscaldamento globale. Anche se non dovesse riuscirci, sarò soddisfatto perché avrò rispettato la cosa più morale da fare, cioè ridurre al minimo le emissioni di carbonio del mio viaggio».

When I told my mom about Dr Gianluca Grimalda being threatened with firing by @kielinstitute for refusing to fly, she was truly shocked, and said "Wow that's awful. This is being covered in news all over the world, right?"

So far no.@climatejourno this is your chance. https://t.co/ORaekEhXv4 — @jksteinberger.bsky.social (@JKSteinberger) October 2, 2023

Il supporto al ricercatore

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA