La formica di fuoco è arrivata in Italia: «Allarme invasione». Ecco dov'è stata avvistata e che danni può fare

La formica di fuoco, una delle specie più invasive al mondo, è sbarcata anche in Italia, dopo aver già conquistato buona parte del globo: 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, vicino Siracusa, e si tratta del primo avvistamento ufficiale per l'Europa. L'allarme arriva dallo studio pubblicato sulla rivista Current Biology e guidato dall'Istituto spagnolo di Biologia evoluzionistica, e al quale hanno collaborato anche l'Università di Parma e l'Università di Catania.

«Mosche in casa, ecco il segreto per eliminarle definitivamente»

Morso dal ragno, per due giorni una "particolare" reazione: ecco di cosa si tratta