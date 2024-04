Cantante muore sul palco durante il concerto nella casa di riposo: è inciampata sul vestito lungo e ha battuto la testa

di Redazione web

Una cantante è morta durante il concerto dopo essere inciampata nel suo vestito e aver sbattuto la testa sul palco. La vittima si stava esibendo in una casa di riposo per il 90esimo compleanno di un residente quando è avvenuta la tragedia. Il dramma è successo in Cina ed è riportato dai media locali.

Cantante morta durante il concerto

La cantante trentunenne aveva cantato due canzoni prima di inciampare nel suo vestito mentre camminava sul palco. Ha battuto la testa cadendo ed è rimasta immobile a terra. La donna ha smesso di respirare e i membri dello staff hanno cercato di rianimarla davanti alla folla sotto choc. Gli organizzatori dello spettacolo le hanno eseguito compressioni toraciche mentre giaceva sotto i riflettori. È stata portata in un vicino ospedale nella megalopoli cinese di Chongqing. Ma nonostante gli sforzi dei medici, è morta poco dopo l’arrivo. L'artista aveva detto di non sentirsi bene lo stesso giorno. Verrà effettuata l'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 15:54

