Regina delle pulizie, ecco il frigorifero più disgustoso di sempre: «Pieno di insetti e cibo vecchio di 4 anni». Il prima e dopo è clamoroso

Auri Kananen, nota come la "Regina delle Pulizie", ha recentemente mostrasto in un video su TikTok l'increscioso stato di un appartamento a Miami, Florida, definendola come la casa con «il peggiore frigorifero mai visto» nella sua carriera di "pulitrice estrema".

La dimora, abitata da una mamma e sua figlia di 13 anni, si presentava invasa da cibo vecchio di quattro anni e infestato da insetti. La situazione era così estrema che la mamma e la figlia erano costrette a dormire sul divano. Le altre stanze, infatti, erano impraticabili a causa della montagna di rifiuti accomulati negli anni.

La Regina delle Pulizie

Auri è originaria della Finlandia, ed è conosciuta sui social come la Regina delle Pulizie. Negli anni, il suo lavoro (che in realtà ha cominciato a fare per passione) le ha fatto guadagnare su tutti i social un seguito impressionante, arrivando a più di 20 milioni di follower.

Per pulire la casa protagonista di questo video, la ragazza ha impiegato "solo" tre giorni. Ha utilizzato una vasta gamma di strumenti, tra cui raschietti, spazzolini da wc e detergenti da forno. Durante il processo di pulizia, ha rimosso ben 203 sacchi di spazzatura, documentando ogni passo attraverso i suoi canali sui social media.