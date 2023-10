Nido con più di 100mila api scoperto nel muro di casa a Nepi. L'esperto: «Sono qui da due anni». Come capire se c'è un alveare

Un gigantesco nido con oltre 100mila api è stato trovato nell'intercapedine del muro di una casa di campagna di Nepi (Viterbo) dall'etologo Andrea Lunerti intervenuto sul posto per mettere in sicurezza l'area e provare a salvare quanti più insetti possibile. L'esperto in sicurezza uomo-animale ha condiviso su TikTok, dove vanta un discreto seguito, il video dell'intervento.

Vespa Orientalis a Roma, è emergenza: nido con 900 insetti in un'abitazione a San Giovanni. L'esperto: «Picco più assoluto»

Vespa Orientalis, nido in un appartamento a Lunghezza: 700 insetti scoperti nell'avvolgibile del bagno. L'esperto: «Picco a fine settembre»

Il nido con 100mila api

Nel video publicato su TikTok da Andrea Lunerti si vede l'etologo aprire un varco nel muro esterno alla casa di campagna.

I commenti

Tra i commenti al video molti apprezzano lo spettacolo della natura, ma c'è anche chi - preoccupato - chiede informazioni su come fare a capire dove hanno nidificato le api: «Le vedi che entrano ed escono dal muro», risponde l'etologo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA