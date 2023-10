Attaccato da uno sciame di vespe mentre pulisce i vetri, Lorenzo muore cadendo dal balcone

di Redazione web

Terribile disgrazia nel quartiere Portuense di Roma: in via Luigi Solidati Tiburzi, un uomo di 59 anni, Lorenzo Mappelli, è caduto dal balcone della sua abitazione, ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era intento a pulire i vetri delle sue finestre, al sesto piano: i suoi vicini hanno contattato subito il 118, ma non c'è stato nulla da fare per salvare lo sventurato 59enne.

A quanto pare, la caduta sarebbe stata provocata da uno sciame di vespe, che si sarebbero messe a ronzare attorno a Mappelli, facendogli perdere l'equilibrio.

Vespa Orientalis a Roma, è emergenza: nido con 900 insetti in un'abitazione a San Giovanni. L'esperto: «Picco più assoluto»

Roma, punto dai calabroni mentre potava gli alberi in giardino: gravissimo un 54enne

Le prime ricostruzioni

Secondo gli altri inquilini del palazzo, Lorenzo Mappelli sarebbe caduto mentre si dedicava alla pulizia delle vetrate del suo appartamento.

I vicini di Mappelli, infatti, avevano già segnalato precedentemente la presenza di un nido di vespe molto vicino al palazzo dove è avvenuta la tragedia. Gli investigatori del commissariato San Paolo stanno prendendo in seria considerazione questa ipotesi, e stanno effettuando tutti i rilievi necessari con gli esperti. Il prima possibile, inoltre, si provvederà all'esame autoptico sul corpo della vittima.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA