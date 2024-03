«Cibo disgustoso nella mensa della scuola», alla denuncia della mamma l'istituto risponde: è commestibile, se non piace non lo mangi

Il pensiero della mensa scolastica non fa scaturire ricordi particolarmente positivi nella mente di tanti adulti e se da una parte ciò è dovuto alla qualità dei prodotti, spesso non eccelsa, dall'altra bisognerebbe tenere in considerazione i gusti particolari dei più piccoli e la loro incapacità di riconoscere un pasto salutare da uno di loro gradimento.

In ogni caso, è importante che i più piccoli siano abituati a mangiare una varietà di prodotti e che questi prodotti siano ricchi di nutrienti e non appena passabili. Una mamma, in particolare, non ha apprezzato l'odore e l'aspetto di un hamburger servito nella scuola di sua figlia e dopo aver scattato delle foto ha deciso di scrivere una mail all'istituto facendo presente il problema e informandoli della denuncia.

La risposta della scuola, tuttavia, è stata sorprendente: secondo il loro parere, il cibo è commestibile e tanto basta. Se la figlia della signora non lo gradisce, quindi, il consiglio è di non mangiarlo.