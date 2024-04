Studente di 15 anni a scuola con il coltello: «Dov'è la professoressa». Due docenti lo disarmano, tragedia sfiorata

di Redazione Web

Un'altra aggressione a scuola, stavolta evitata grazie all'intervento di due professori intervenuti tempestivamente. Uno studente di 15 anni si è presentato all'istituto Galvani di via Gatti (in zona Niguarda a Milano) armato di coltello. Cercava una professoressa, probabilmente con l'intento di colpirla. Il giovane, di origine nordafricana ma nato in Italia e assente da scuola da febbraio, è stato disarmato da due docenti. Uno dei due è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni non sarebbero gravi

L'intervento della polizia

I due coraggiosi docenti hanno fermato lo studente, che cercava una prof di 45 anni in quel momento assente. Lui è riuscito però a divincolarsi e scappare, colpendoli con un paio di schiaffi. Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno rintracciato l'adolescente a poche centinaia di metri di distanza e l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli insegnanti. In seguito si è saputo che il giovane aveva già mostrato atteggiamenti violenti a scuola.

