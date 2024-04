Studente 16enne accoltellò la professoressa a scuola, due anni di servizi sociali e percorso educativo: sospeso il processo

di Redazione Web

Due anni di "messa alla prova" per lo studente che nel maggio scorso aveva accoltellato la professoressa nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano). Lo ha deciso a giudice del Tribunale per i minorenni Paola Ghezzi. Il giovane, che il giorno dell'aggressione aveva 16 anni, sarà dunque affidato ai servizi sociali minorili per un percorso educativo e di sostegno anche psicologico.

Sospeso il processo di tentato omicidio

Per il ragazzo, arrestato nelle indagini del pm Myriam Iacoviello per tentato omicidio e difeso dall'avvocato Robert Ranieli, il processo è stato sospeso con ordinanza di messa alla prova, che se andrà a buon fine porterà all'estinzione del reato.

Per questi due anni, in sostanza, il ragazzo affronterà un percorso sia scolastico che di volontariato con assistenza dei servizi sociali e psicologica. Con l'ordinanza di sospensione del processo per la messa alla prova, come prevede la legge, il giudice «affida» il minorenne «ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno».

E la messa alla prova può essere revocata «in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni». Prima dell'udienza di oggi se ne era tenuta un'altra il 16 gennaio. In quell'occasione c'era stato anche un abbraccio tra il ragazzo e la professoressa 51enne Elisabetta Condò, che dopo l'aggressione era stata sottoposta ad una lunga e delicata operazione di chirurgia plastica e che in più interviste ai media aveva spiegato che «è giusto che lui abbia una seconda possibilità» e che «non vada in carcere».

Già più di due mesi fa il ragazzo era passato dal carcere minorile, l'istituto Beccaria di Milano, ai domiciliari, dopo circa 7 mesi, su decisione del Tribunale per i minorenni e su istanza della difesa.

Mercoledì 10 Aprile 2024

