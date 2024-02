Prof accoltellata a scuola, arrestato studente 17enne

di Salvatore Garzillo

Nessun preavviso, nessun segnale che potesse anticipare le sue intenzioni. Ieri mattina, poco prima di entrare in classe, uno studente di 17 anni ha accoltellato la sua insegnante davanti all’ingresso dell’istituto superiore Enaip di Varese, affondando la lama del serramanico tre volte nella schiena della 57enne. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale e al termine di una giornata trascorsa tra operazioni d’urgenza e monitoraggio, è stata dichiarata fuori pericolo in attesa di essere trasferita in un reparto ordinario. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e non è stato in grado di spiegare le ragioni del gesto, che secondo gli investigatori potrebbero comunque essere legate ai suoi disturbi psichici.

L’insegnante, S.C., è la coordinatrice scolastica che si occupa di sostegno alla disabilità ed era stata assegnata come tutor del 17enne. Non risulta che abbia mai avuto problemi o tensioni col suo aggressore, così come il ragazzo non ha precedenti penali o segnalazioni per atteggiamenti violenti. «L’ho incontrato nella camera di sicurezza della questura – ha raccontato l’avvocato difensore Elisa Scarpino - è molto provato per una vicenda che approfondiremo nei prossimi giorni. Esprimiamo solidarietà all’insegnante ferita». Al momento del ferimento gli altri studenti erano quasi tutti in classe, alla scena hanno assistito due colleghe della 57enne. «È stato molto veloce, quasi non ci siamo resi conto di quanto è successo – ha spiegato ai cronisti una educatrice dell’istituto - Non c'erano stati diverbi, è stato improvviso». La vicenda ricorda quanto accaduto lo scorso maggio al liceo scientifico Alessandrini di Abbiategrasso (Milano), dove un 16enne ha accoltellato la sua insegnante di Storia davanti ai compagni seduti durante la lezione. In quel caso la donna, di 51anni, ha riportato ferite alla scapola, al polso e alla testa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 06:50