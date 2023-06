Prof accoltellata, il 16enne bocciato ed espulso dal liceo. L'avvocato: «Aveva 9 in molte materie, faremo appello»

di Redazione web

Prima escluso dallo scrutinio, poi bocciato ed escluso dalla scuola. La decisione dei consiglio del liceo scientifico Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano, è unanime nei confronti del 16enne che lo scorso 29 maggio ha ferito a coltellate la sua insegnante di italiano, Elisabetta Condò. Il ragazzo, in carcere al Beccaria, aveva un profitto scolastico buono, con una sola insufficienza in storia, motivo per cui il legale della famiglia ha fatto sapere che verrà fatto ricorso contro la bocciatura.

Decisione unanime

Il provvedimento deciso dal consiglio di istituto, riunitosi in seduta straordinaria, è stato votato all’unanimità e notificato ai genitori del 16enne, che non potrà più frequentare quella scuola. Il dirigente scolastico, Michele Raffaeli aveva già spiegato, che era il regolamento scolastico a prevedere l’allontanamento in seguito a reati perseguibili per legge.

Andava bene

«Aveva la media del 9 in fisica e dell’8 in matematica: è arrivato secondo ai giochi matematici dell’istituto. L’unica insufficienza era in storia, con la professoressa in questione», ha spiegato l’avvocato Stefano Rubio che assiste la famiglia del sedicenne, il quale comunque non sarebbe più tornato in quella scuola, «avrebbero potuto giudicarne il rendimento e poi decidere in seguito sull’espulsione» ha aggiunto il legale del 16enne.

La condizione dell'insegnante

Nel frattempo la professoressa Condò è uscita dall’ospedale, dove è stata operata al polso e dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione, fatto di fisioterapia e psicoterapia, per superare la violenta aggressione, in cui è stata raggiunta da sei coltellate, che per fortuna non hanno provocato conseguenze gravi e irreversibili.

Il ragazzo

