Annalisa Lucifero e la piccola Cora, giallo risolto dopo 15 mesi: «Sono in Costarica, stanno bene»

A marzo dello scorso anno, Annalisa Lucifero, 40 anni, ha preso sua figlia Cora di 9 anni, è salita su un volo ed è scomparsa da Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. Dopo 15 mesi la donna è stata rintracciata, vive in Costa Rica dove è fuggita per non lasciare che sua figlia venisse affidata al padre, il suo ex marito, come avvenuto con i due figli più grandi. La donna aveva preparato la fuga con cura, frequentando dei corsi per imparare lo spagnolo, poi ha acquistato due voli andata e ritorno, ma solo per ottenere il visto temporaneo dal paese del Centro America, scrive Il Giorno.

Rogatoria internazionale

Ora Annalisa dovrà vedersela con la magistratura italiana che ha avviato una rogatoria internazionale per sottrazione di minore. Lo scorso anno, infatti, si è riusciti a risalire al primo scalo del volo, la Spagna, ma poi le tracce si sono disperse, fino alla notizia di questi giorni, in cui si è arrivati a conoscere il luogo preciso dove si sono nascoste.

Cora sta bene

«Stanno bene entrambe e Cora è parsa serena» le rassicurazioni degli investigatori del Costa Rica che avrebbero ritrovato la donna e sua figlia.

Non vuole rientrare

Intanto dall'Italia ad Annalisa Lucifero è stato intimato di rientrare in patria con la figlia, ma la donna non avrebbe alcuna intenzione di farlo, motivo per cui è stata avviata una rogatoria internazionale, a cui potrebbe seguire un’istanza di estradizione, ma non essendoci accordi bilaterali tra Italia e Costa Rica, la richiesta potrebbe comunque essere respinta.

