Acido muriatico sullo scivolo al parco giochi: ustionati due fratellini. La scoperta choc della mamma

Un normale pomeriggio in un parco giochi per due bambini, che avrebbero potuto andare incontro ad un destino tragico, se solo avessero messo le mani in bocca o le dita negli occhi, dopo aver toccato uno strano liquido che hanno trovato sugli scivoli.

Acido sugli scivoli

La sequenza drammatica è accaduta in una cittadina del Massachussets, negli Stati Uniti, dove i due piccoli si sono feriti, a causa di ustioni, provocate dall'acido muriatico che qualcuno potrebbe aver diabolicamente versato sugli scivoli, frequentati normalmente dai bimbi.

Vesciche sulla pelle

I due fratellini, infatti, dopo essere scesi dagli scivoli hanno sentito la pelle bruciare e si sono ricoperti di bolle e vesciche. "Siamo andati al parco molto presto, eravamo i primi e ho lasciato i piccoli giocare da soli.

Mamma impaurita

"Il mio bambino di un anno ha iniziato a piangere. È stato allora che ho capito che quel liquido non era acqua", ha proseguito la madre dei piccoli feriti. L'acido muriatico usato sugli scivoli, di solito è impiegato per pulire e disinfettare la piscina nelle vicinanze, infatti, gli agenti ne hanno trovato diversi flaconi conservati nella sala pompe della struttura. Le indagini proseguono per scoprire chi abbia fatto un gesto simile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 21:11

