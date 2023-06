Shannen Doherty e il drammatico video dell'intervento al cervello: «Volevo essere coraggiosa, ma ero pietrificata»

di Redazione web

L'attrice di Beverly Hills 90210, Shannen Doherty, ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla sua condizione di salute. Un video, datato 16 gennario 2023, in cui racconta un momento molto delicato, quando stava per sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il tumore in testa, che doveva essere esaminato.

Il post di Brenda

Nel video si vede l'attrice sul lettino di un ospedale con la cuffia in testa e la mascherina mentre ascolta le parole del chirurgo che le sta spiegando come sarà l'intervento a cui verrà sottoposta. Doherty pone qualche domanda ed ascolta con attenziona il suo interlocutore.

Cosa ha scritto

«16 gennaio 2023.

Metastasi in testa

Alla popolare attrice americana, nel 2015, è stato diagnosticato un cancro al seno, ma pochi giorni fa ha rivelato che sono state riscontrate metastasi cerebrali, significa che le cellule tumorali si sono diffuse nel cervello.

