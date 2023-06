Non si trova un medico per il paese, Comune lancia l'appello su Fb: «Ha risposto un dottore, ma vive in Argentina»

di Redazione web

Medico cercasi. A San Pellegrino, in provincia di Bergamo, in assenza di un dottore per una comunità di 1.500 persone e nell'impossibilità di trovarne uno, si è arrivati a scrivere un appello sui social. Sì, perché il dottor Oscar Roberto Fenice ha deciso di trasferirsi a Bergamo, lasciando i suoi pazienti senza un riferimento, scrive il Corriere della Sera.

Berlusconi, quella volta che un 16enne uscì dal coma ascoltando un audio del Cav per mesi

Manuele sta per morire a 7 anni, la famiglia gli organizza l'ultima festa e invita tutti: «Venite all'ospedale vestiti da supereroi»

Annuncio social

Ecco allora che l'amministrazione si è rivolta alla potenza dei social, con un post su Facebook, sulla bacheca «Ambulatori Val Taleggio, San Giovanni e Camerata» scrivendo della necessità di un medico per un «incarico disponibile dal 12 giugno, da concordare ambulatorio gratuito con amministrazione comunale».

Idea ha funzionato

Un medico ha risposto con entusiasmo alla chiamata, peccato che abitasse in Argentina e non fosse disponibile prima di gennaio. Per fortuna la dottoressa Federica Caldara, 34 anni, infettivologa, è appena tornata in valle, dopo diverse esperienze a Roma e Mozambico, ma non essendo medico di base, per ora sarà solo provvisoria e avrà bisogno di una mano dai colleghi, ma appena avrà il via libera dall’Ats sarà indipendente e potrà iniziare il suo lavoro con i pazienti del paese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA