Manuele sta per morire a 7 anni, la famiglia gli organizza l'ultima festa e invita tutti: «Venite all'ospedale vestiti da supereroi»

Il piccolo Manuele (nome di fantasia) ha sette anni e ama i supereroi, ma è anche e soprattutto, purtroppo, un paziente del Regina Margherita di Torino. La sua patologia è tremenda: tumore ai polmoni. E i medici hanno avvertito i genitori che al loro piccolo eroe resta poco da vivere.

Vestiti da supereroi per Manuele

E la missione dei suoi genitori è diventata una sola. Affrontare gli ultimi giorni di vita di un figlio è tutt'altro che semplice, ma i due genitori vogliono riportare il sorriso, almeno un'ultima volta, sul volto del loro Manuele. Così, autorizzati dalla direzione sanitaria, stanno preparando per lui una sorpresa speciale.

«Chiunque voglia, venga travestito da supereroe» è l'invito della famiglia alla festa che stanno organizzando per la mattina del 2 giugno di fronte all'ospedale. Per l'occasione il piccolo sarà spostato di stanza per poter assistere all'iniziativa e ammirare in particolare le acrobazie di Spiderman, il suo preferito.

«Missione compiuta»

Non è stato semplice ma la prima missione è stata compiuta, dopo il bene stare dei medici anche la direzione sanitaria ha dato l'ok a che il piccolo potesse guardare lo show davanti a sé. «Sposteranno Manuele dal reparto dove è adesso e dove viene trattato con le flebo, per consentirgli di affacciarsi alla finestra e seguire le acrobazie dei personaggi», ha spiegato un'amica di famiglia al quotidiano La Repubblica.

I genitori di Manuele hanno scelto di esaudire il desiderio del loro bambino di vedere i supereroi che tanto ama contattando la Vertical che organizza feste a tema.

Un gruppetto di supereroi arriverà al Regina Margherita munito di doni che saranno consegnati a tutti gli amichetti di Manuele, i suoi compagni di reparto. Tanti bimbi sono stati invitati a festeggiare in piazza proprio sotto la finestra del piccolo paziente oncologico, travestiti anche loro.

