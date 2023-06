Lady Gaga sponsorizza un farmaco contro l'emicrania. Scoppia la polemica: «Non hai bisogno di questi soldi»

di Redazione web

Lady Gaga ha fatto discutere con uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. La cantante americana ha deciso di postare una foto in cui promuove l'utilizzo di un farmaco contro l'emicrania perché, come ha rivelato lei stessa, ne ha sofferto in prima persona per molti anni. È la prima volta che la cantante pubblica un post sponsorizzato che non riguardi la sua musica o il suo brand di make up. Il medicinale in questione è Nurtec, prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer, famosa negli ultimi anni per essere stata una dei produttori del vaccino contro la diffusione del Covid.

I fan però non hanno apprezzato questa collaborazione tra la casa farmaceutica e la cantante americana. Ecco cosa è successo.

Lady Gaga e il post sponsorizzato

Lady Gaga ha postato una foto dove sponsorizza l'utilizzo della medicina contro l'emicrania, Nurtec, scrivendo: «Fin dall'infanzia, ho avuto a che fare con il dolore di emicrania.

In molti hanno pensato che si trattasse di un post per annunciare nuove date del tour concluso qualche mese fa perché nella foto postata viene ritratta lei sul palco, ma c'era ben altro dietro. E la reazione dei fan non è stata positiva.

La reazione dei fan

I fan hanno iniziato a commentare il posto in questione chiedendo a Lady Gaga il motivo di questa sponsorizzazione. La sanità pubblica è un tasto dolente in America e i fan si sono sentiti confusi nel vedere che la loro beniamina ha deciso di sfruttare un bisogno serio, quello di medicinali in caso di emicrania, per potersi arricchire ancora di più.

«La sanità è un diritto umano, non una merce da sfruttare per il bene dell'avidità e della ricchezza. So che sei compassionevole, intelligente e premurosa. Spero che lo dimostrerai attraverso il modo in cui usi la tua piattaforma e i privilegi che hai», ha detto un utente, mentre altri si chiedono: «È povera? Perché sta pubbicizzando medicine?».

La cantante non si è ancora espressa sul post sponsorizzato e i fan restano in attesa di sapere la sua versione.

