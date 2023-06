Lady Gaga senza trucco su Instagram, la reazione e i commenti dei follower (55 milioni)

di Redazione web

Lady Gaga ha da poco lanciato la sua nuova linea di make up, la HausBeauty, e sta riscuotendo molto successo, nonostante alcuni fan della cantante continuino a chiederle di non abbandonare la musica per la sua nuova azienda, come ha fatto Rihanna con Fenty.

La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto senza filtri, dove si mostra struccata ai suoi oltre 55 milioni di follower.

Il post nasce per promuovere la sua linea di makeup che sbarca a Londra.

Andiamo a vedere come hanno reagito i suoi fan.

Su Instagram si cerca sempre di mostrare il lato perfetto della vita, quello senza difetti e sempre bello, ma Lady Gaga ha deciso di mostrare la sua verità, pubblicando un selfie senza trucco né filtri e consapevole dei commenti e delle critiche che avrebbe potuto ricevere.

I fan hanno amato il post e lo hanno rimpito di commenti positivi e di apprezzamento.

«Sei bellissima, con e soprattutto senza trucco» le ha scritto un fan.

Lady Gaga ha sempre voluto far capire ai suoi fan quanto sia importante amare il proprio corpo e se stessi e questo selfie è la dimostrazione che lei si ama anche struccata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 12:05

