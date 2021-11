Lady Gaga in forma smagliante: ecco la dieta (quasi sconosciuta) che segue la star

Il passaggio di Lady Gaga in Italia per la premiere del film “House of Gucci”, al cinema dal 16 dicembre e nel quale interpreta Patrizia Reggiani, non è ovviamente passato inosservato. D’altronde ogni apparizione pubblica della popstar è in grado di catalizzare l’attenzione dei media. Questa volta, in particolare, l’evento è stato dei più memorabili perché la cantante ha incantato i presenti sul red carpet allestito al cinema Odeon di Milano, dove si è tenuta l’anteprima. Impossibile non notare anche la sua forma fisica smagliante. Ma come fa la Germanotta ad essere sempre così al top? Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 12:22

