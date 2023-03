Lady Gaga, la mano del fotografo sul lato B fa infuriare il web: «Lei lo aiuta e lui le da una pacca sul c**o»

di Redazione Web

Lady Gaga è stata eletta dai social la regina degli Oscar 2023. La sua partecipazione al Dolby Theatre di Los Angeles - per la cerimonia più importante dell'anno - non è passata inosservata dagli utenti che hanno notato il suo gesto galante, ma soprattutto umile, nei confronti di un fotografo, inciampato sul suo vestito durante la passerella dei vip.

Ma se il buongiorno si vede dal mattino, sicuramente questa non sarà una bella giornata per il fotografo che si è ritrovato travolto dalle critiche a causa della sua mano che per sbaglio - o come denunciano sui social «intenzionalmente» - ha toccato il lato B di Lady Gaga, in bella vista grazie alle trasparenze del suo vestito Versace.

Chi è Brendan Fraser, miglior attore agli Oscar: la dieta che gli fece perdere la memoria e le molestie sessuali

John Travolta in lacrime agli Oscar, il commovente omaggio per Olivia Newton John (la sua Sandy)

Oscar 2023, Gina Lollobrigida: l'omaggio toccante di Lenny Kravitz al pianoforte

Cosa è successo sul red carpet

Il video dell'accaduto è diventato virale sui social e mostra il momento in cui Lady Gaga, la cantante (e attrice) vincitrice dell'Oscar per "A Star is born", stava facendo il suo ingresso al Dolby Theatre. Abbagliata dai flash dei paparazzi, non si è accorta che un fotografo le stava venedo incontro. Quest'ultimo, poi, ha messo un piede sullo strascico dell'abito di Lady Gaga ed è inciampato, cadendo a terra. Lady Gaga, si è accorta di quanto stava accadendo e ha deciso di fermarsi per andare a soccorrere il malcapitato finito a terra. Il fotografo, si è rialzato subito grazie all'aiuto della cantante e qui il gesto galeotto: due colpetti al lato B di Lady Gaga.

Il gesto di Lady Gaga, molto apprezzato sui social, ha lasciato il fotografo senza parole. Ma non senza quella malizia che lo ha spinto ad approfittare, secondo i fan della cantante, della situazione.

Situazione che ha imbarazzato Lady Gaga e che ha fatto infuriare i suoi fan. Lo sguardo «fulminante» che la cantante ha rivolto al fotografo, infatti, confermerebbe le gravi accuse rivolte dai follower di Lady Gaga al paparazzo che, approfittando dell'incidente, ha allungato la mano per darle «una pacca sul c**o».

Ma perché la pacca lì? Brava lei comunque a correre in aiuto #Oscar #LadyGaga pic.twitter.com/ZezUzg89CU — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 13, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA