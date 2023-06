Berlusconi, quella volta che un 16enne uscì dal coma ascoltando un audio del Cav per mesi

di Redazione web

Silvio Berlusconi santo? Forse no. Ma dalla sua morte, sono tantissimi gli episodi raccontati sul Cav, alcuni che rasentano anche il limite del miracolo. Come il caso di Andrea Carloni, tifoso del Milan che nel 1997 si risvegliò dal coma, dopo aver ascoltato per mesi un audio con la voce dell'ex premier. Merito del papà Alfio, che gli mise nelle orecchie delle cuffie, che riproducevano un messaggio registrato da Silvio Berlusconi che lo spronava ad essere coraggioso e a tornare, promettendogli un incontro con la squadra a Milanello, magliette e un pallone con le firme dei suoi idoli.

L'episodio

L'episodio è stato ricordato, 26 anni dopo, a seguito della morte ieri, a 86 anni, dell'ex presidente del Consiglio e del Milan. A detta di medici e genitori l'ascolto di quelle voci così gradite aiutarono il giovane a uscire da uno stato vegetativo che durava da cinque mesi.

Nell'appello, Berlusconi pronunciava il nome del ragazzo tre volte e gli prometteva un incontro con la sua squadra del cuore e in particolare «con 'Franco (Baresi; ndr), con Maldini». «Noi - diceva - ti aspettiamo per fare proprio questo, pensa che potresti avere le nostre maglie, un pallone firmato da tutti, potresti andare sui campi di Milanello insieme agli altri giocatori.

«Lo so che tu hai sentito dolore, hai sofferto, il tuo corpo ha sofferto e forse per questo hai paura e non vuoi tornare, ma devi essere coraggioso Andrea». «Se tu lo vuoi, se tu lo desideri...- aveva ripetuto l'ex premier: «Io aspetto una risposta... mi raccomando».

Quando poi si era svegliato, Andrea aveva detto anche «forza Milan». Nel 2000 Berlusconi, con la squadra, aveva incontrato il ragazzo e la famiglia a San Siro.

