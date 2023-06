Berlusconi morto, Matteo Salvini e il gesto sui social: «Era una scommessa tra me e lui»

di Redazione web

Matteo Salvini e l'amicizia con Silvio Berlusconi racchiusa in un gesto sui social. Il ministro delle Infrastrutture ha pubblicato un video e delle foto in cui si ritrae mentre compie un gesto dedicato all'ex premier e alla sua scomparsa avvenuta nella giornata di ieri. Tra i messaggi di cordoglio e di affetto, oggi Matteo Salvini ha realizzato qualcosa di inaspettato che ha sorpreso i fan che si sono subito complimentati per l'omaggio al Cavaliere.

«Era una scommessa tra me e lui», ha scritto il ministro su Instagram. «La tua emozione è commovente», commentano i fan. Ecco di cosa si tratta.

Il gesto di Matteo Salvini

«Estate 2022. Era una scommessa tra me e lui: accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba», ha scritto Matteo Salvini su Instagram mentre si ritrae intento a radersi la barba.

Sorpreso e divertito, il ministro quasi non si riconosce, ma il gesto ha trovato i fan contenti per l'omaggio fatto all'amico e collega Silvio Berlusconi.

L'affetto dei fan per l'omaggio a Berlusconi

«“Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba”.

I follower di Matteo Salvini si sono complimentati per questo gesto che è un omaggio all'ex premier morto nella giornata di ieri lasciando un grande vuoto nella politica italiana e nel suo amato centrodestra.

«La tua emozione è commovente... Sono sicura che dal Paradiso continuerà a fare del bene per tutti e chissà quante barzellette racconterà agli angeli», scrivono i fan sul social. E, ancora: «Bravo Matteo, il modo migliore per ricordare un grande Presidente, un uomo straordinario», scrivono altri.

