Berlusconi morto, Emis Killa: «Vero selfmade italiano». Pioggia di critiche e insulti dagli hater, lui: mentalità da perdenti

di Redazione web

Emis Killa è tornato su Twitter per rivolgere un ultimo saluto a Silvio Berlusconi dopo la sua morte, avvenuta ieri 12 giugno nell'ospedale San Raffaele di Milano. Il rapper milanese ha scritto: «Rest in peace Silvio. Vero selfmade italiano». Gli hater del rapper hanno, però, trovato un pretesto per attaccarlo e lui non ha perso occasione di rispondere a tono con un ulteriore tweet. In poche ore il nome del rapper è divenuto trend topic. Andiamo a vedere il botta e risposta di Emis Killa con i suoi hater.

Emis Killa: «Effetto notte, finalmente l'album che volevo fare. Stavolta non cerco il successo facile»

Emis Killa: «Riccione pericolosa come Marsiglia», la sindaca ritira la querela. Lui rilancia: «Milano una città di m***a»

Rest in peace Silvio. Vero selfmade italiano. — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 12, 2023

Emis Killa contro gli hater

Emis Killa ha pubblicato un tweet per commemorare la scomparsa dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, dove lo ricorda come l'unico italiano che si è fatto da solo: partendo dal nulla ha creato un impero. Gli hater del rapper hanno voluto cogliere il pretesto per insultare Emis Killa e mettere in dubbio il "nulla" da cui sarebbe partito Silvio Berlusconi durante la sua ascesa. «Raramente ho visto persone patetiche come te.

Emis Killa non ha perso tempo a replicare agli insulti e ha preferito pubblicare un secondo tweet in cui ha scritto: «Mentalità da perdenti si palesano nei commenti».

Il pensiero del rapper milanese è chiaro: Berlusconi aveva una mentalità da vincente e chi lo nega o lo attacca (come gli hater che hanno commentato il suo precedente tweet) hanno una mentalità da perdenti.

Un utente ha commentato dicendo: «Ma sta zitto che stavi suonando a Ladispoli, ti prego», criticandogli così la "mentaliltà da imprenditore". E il rapper si è sfogato rispondendo: «Ho preso 15K (15mila euro) per 30 minuti, per quella cifra tu ammazzi il cane a tuo fratello».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA