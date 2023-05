Emis Killa: «Effetto notte, finalmente l'album che volevo fare. Stavolta non cerco il successo facile»

Lo definisce il più importante della sua carriera. Il rapper Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, torna con l'album «che va ascoltato», in cui «lima spigoli» e con l’«effetto collaterale» di non essere un disco estivo. Si intitola “Effetto notte”, «ha richiesto del tempo per essere prodotto e richiede altrettanto tempo per essere compreso e vissuto» e uscirà il 19 maggio per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Un disco in cui le tracce sono titoli cinematografici (come quello dell’album stesso, omaggio al regista François Truffaut), un «film nel film» in cui c’è malinconia, detto da lui, a tratti “notturno” (infatti sceglie Chopin come colonna sonora del trailer). Nel disco Sfera Ebbasta, Lazza, Gué, Ernia, Coez, Salmo, sono solo alcuni dei nomi che compaiono insieme ai produttori (Don Joe, Charlie Charles, Sick Luke, Junior K, 2nd Roof). «Stavolta non sono andato in cerca di hype in cui molti dei miei colleghi sono caduti, ho perseguito la mia strada più che mai. E non ho mai fatto rap per soldi». Si discosta pure da quando scrisse nel 2014 Maracanà, per i Mondiali di calcio: «Sembrava un compitino per Sky. Quel periodo l’ho vissuto male, mi sentivo sottovalutato, ero diventato un teen idol, che piaceva alle mamme. Così, dopo, c'è stato il colpo di coda messo in moto per riposizionarmi, e per far crescere i fan veri. L'esempio di Marracash mi ha dato fiducia. Ha fatto quello che voleva e il suo pubblico è cresciuto». E su Sanremo, in cui aveva sparato a zero qualche tempo fa: «Lazza ha fatto bene ad andare e resta il vincitore morale del Festival. Bisogna averci un pezzo furbo. Io mi chiedo se sarei in grado di farlo. Sanremo è vero che si è svecchiato, ma sono sempre gli artisti che devono scendere a compromessi». Dopo le date estive, Emis Killa sarà per la prima volta al Forum di Assago (28 ottobre), live già sold out. «Per me non è scontato questo successo, c'è voluto tempo per arrivare qui».

-----

LE DATE LIVE

Il live arriva dopo le 6 date sold out di dicembre 2022 in occasione dei festeggiamenti del 10° anniversario di “L’Erba Cattiva” (disco di platino) uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati da oltre dieci anni.

CALENDARIO 2023

Domenica 2 luglio 2023 | Fermo @ Arena Villa Vitali

Domenica 9 luglio 2023 | Nichelino (TO) @ Sonic Park Stupinigi, Palazzina di Caccia di Stupinigi

Martedì 11 luglio 2023 | La Spezia @ Piazza Europa

Mercoledì 19 luglio 2023 | Pordenone @ PORDENONE LIVE Parco San Valentino

Giovedi 20 luglio 2023 | Bologna @ BONSAI GARDEN Parco Caserme Rosse

Sabato 5 agosto 2023 | Roccella Jonica (RC) @ ROCCELLA SUMMER FESTIVAL Teatro al Castello

Sabato 12 agosto 2023 | Olbia (SS) @ RED VALLEY FESTIVAL Olbia Arena

Sabato 28 ottobre 2023 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 08:00

