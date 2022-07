Emis Killa: esce oggi il videoclip del nuovo singolo "Lucifero"

Il rapper Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, pubblica oggi il videoclip del nuovo singolo Lucifero, in radio e sulle piattaforme digitali dal 1 luglio. Protagonista è lo stesso rapper con la pornostar Martina Smeraldi. Il videoclip - diretto da Marc Lucas e Igor Grbesic per la produzione di Borotalco.tv - è girato «con una pellicola rossa che rappresenta visivamente le vibes della canzone e sposa il mood della location, un motel isolato che prende il nome proprio dal titolo del brano. Frame flash, immagini e colori distorti, scene in slow motion e movimenti sensuali raccontano la notte di passione di chi abita, solo per qualche ora, l’edificio».

“Lucifero” è il primo singolo di Emis Killa dopo l’uscita del mixtape certificato disco d’oro “Keta Music vol.3”, terzo capitolo della saga cult dell’artista pubblicato nel 2021 e debuttato #1 nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti, e l’album “17”, certificato doppio disco di platino, prodotto a quattro mani con Jake La Furia.

Il singolo, scritto da Emis Killa e prodotto da Boss Doms, riporta i fan del rapper al mood e alle sonorità del celebre singolo del 2018 certificato doppio disco di platino “Rollercoaster”. La canzone si apre con gli accordi solisti di una chitarra a cui si aggiungono, uno alla volta, il pianoforte e la batteria. La voce di Emis parte in sordina per aprirsi e prendere ritmo nel ritornello, dalle vibes quasi dance.

