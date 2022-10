Emis Killa, nuova data a Roma per il tour: il live all'Orion di Ciampino

Dopo aver raggiunto il sold out di tutte le sei date di Milano per il 10° anniversario di “L’Erba Cattiva”, Emis Killa continua la celebrazione dell’album con una data a Roma, domenica 18 dicembre, presso l’Orion Live Club di Ciampino.

Il tour celebrativo, prodotto da Vivo Concerti, sarà occasione per celebrare uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati da oltre dieci anni. Emis Killa porterà sul palco i suoi migliori successi e i brani contenuti nell’album “L’erba cattiva”, pubblicato nel 2012, certificato disco di platino, e contenente una hit intramontabile come “Parole di ghiaccio” (doppio disco di platino).

«Tutti gli artisti hanno un periodo a cui sono particolarmente affezionati. Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all’altro il tuo nome finisce in bocca a tutti, anche a quelli che non ti conoscevano prima. Il mio periodo d’oro è sicuramente il 2012 e in particolar modo questo disco mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista. Oggi sono passati dieci anni, e non potevamo non fare nessun tributo. Ho scelto di riportarlo in live dove tutto è iniziato, quando un migliaio di persone sotto al palco erano un traguardo importante. Ci vediamo lì.»

Il tour per il 10° anniversario di “L’Erba Cattiva” segna il ritorno ai live di Emis Killa, dopo la pubblicazione a luglio del suo ultimo singolo “Lucifero”, del mixtape certificato disco d’oro “Keta Music vol.3”, terzo capitolo della saga cult dell’artista uscito nel 2021 e debuttato #1 nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti, e l’album “17”, certificato doppio disco di platino, prodotto a quattro mani con Jake La Furia.

CALENDARIO 10° ANNIVERSARIO “L’ERBA CATTIVA”

Domenica 4 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Lunedì 5 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Mercoledì 7 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Giovedì 8 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Venerdì 9 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Lunedì 12 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Domenica 18 dicembre 2022 || Ciampino (RM) @ Orion Live Club – NUOVA DATA

