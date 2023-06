Berlusconi, le prime parole di Pier Silvio dopo la morte del papà: «Amava tutti i dipendenti, era orgoglioso di noi» VIDEO

di Redazione web

Le prime parole di Pier Silvio Berlusconi, dopo la morte di papà Silvio. L'ad di Mediaset ha scritto una lunga lettera, che è stata letta in apertura dell'edizione delle 13 del Tg5.

Berlusconi, Forza Italia riunisce l'ufficio di presidenza. I familiari ad Arcore, domani lutto nazionale e funerali di Stato al Duomo

Berlusconi è morto, Francesca Pascale: «Con Silvio muore la mia vecchia vita, è come aver perso mamma un'altra volta»

Vogliamo condividere con voi, il nostro pubblico, il messaggio di Pier Silvio Berlusconi a tutti i collaboratori Mediaset. pic.twitter.com/wVDob9qjUV — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 13, 2023

La lettera di Pier Sivlio Berlusconi per il papà

«Cara Mediaset, carissimi tutti - l'incipit della lettera di Pier Silvio Berlusconi -. Sento il bisogno di scrivervi perché so quanto è importante per mio padre farvi sapere l'amore e l'orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti voi.

Pier Silvio Berlusconi: «Seguire la sua impronta indelebile»

«È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura - continua la nota di Pier Silvio Berlusconi -. Il mio papà, il nostro fondatore vi ha sempre amato tutti, uno per uno e adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare con entusiasmo e rispetto. Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un gruppo ancora più forte e ancora più vivo, lo dobbiamo fare per Mediaset, per tutti noi, ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA