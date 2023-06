Berlusconi morto, messaggio di cordoglio sul Palazzo della Regione Liguria: è polemica

di Redazione web

Polemica social e non solo per il video proiettato sul maxischermo installato a Genova sulla facciata del palazzo della Regione Liguria che rimanda al volto sorridente di Berlusconi e le scritte "la Liguria ricorda Silvio Berlusconi" e "Ciao presidente". Sulla pagina Fb della Regione centinaia i commenti negativi, il prevalente #non in mio nome. La gigantografa è stata proiettata sulla facciata del palazzo in piazza De Ferrari, in centro a Genova. «La Regione Liguria su volontà del presidente Toti ha reso omaggio a Silvio Berlusconi, uomo che più a lungo ha ricoperto l'incarico di presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana», ha comunicato in una nota l'ente.

Bagarre in Consiglio regionale

Bagarre in Consiglio regionale della Liguria al momento del ricordo di Silvio Berlusconi.

A quel punto i compenenti della Giunta, seguiti dai consiglieri di maggioranza ha replicato il gesto per protestare nei confroti di Pastorino. La decisione della maggioranza ha portato prima alla sospensione della seduta e subito al rinvio della stessa. Nonostante questo i consiglieri del Movimento 5 Stelle, del Pd, della Lista Sansa e di Linea Condivisa hanno deciso di rimanere in aula fino alle 14, ora in cui sarebbero dovuti terminare i lavori. Polemica tutta social invece per il video proiettato sul maxischermo installato sulla facciata del palazzo della Regione che rimanda al volto sorridente di Berlusconi e le scritte "la Liguria ricorda Silvio Berlusconi" e "Ciao presidente". Sulla pagina Fb della Regione centinaia i commenti negativi, il prevalente #non in mio nome.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 15:54

