Berlusconi morto, l'affetto della gente: bagno di folla, sciarpe, striscioni e fiori ad Arcore

Silvio Berlusconi è morto da poco più di 24 ore e Arcore è stata invasa dalla gente. Un bagno di folla, un vero e proprio pellegrinaggio di persone provenienti da tutta Italia per rendere omaggio al Cavaliere. Il cordoglio per la scomparsa del Cavaliere sta coinvolgendo tutti. E in tanti hanno deciso di recarsi in via San Martino lasciando un pensiero, dei fiori, una sciarpa del Milan o del Monza.

Edoardo Donnamaria risponde a Pietro Tartaglione: «Siamo arrivati addirittura al bodyshaming»

Silvio Berlusconi, il ricordo di Alfonso Signorini: «Per me sei stato come un secondo papà»

Berlusconi morto: l'affetto della gente ad Arcore

Via San Martino ad Arcore chiusa al traffico per la folla che si è radunata davanti ai cancelli della villa di Berlusconi. Fiori, vessilli di Milan e Monza, sciarpe sportive per ricordare Silvio Berlusconi, morto nella mattinata di ieri all’ospedale San Raffaele. Dalla diffusione della notizia anche a Milano si era radunata una folla di sostenitori e giornalisti.