Napoli-Roma 2-2, le pagelle giallorosse: Svilar provvidenziale. Abraham cancella l’errore di Sanches

Il match Napoli-Roma finisce 2-2.

PAGELLE ROMA

SVILAR 8

Guardia reale a difesa di un punto che può pesare. Decisivo in almeno quattro occasioni in cui mostra tutte le doti che un portiere deve avere. Sui gol ci vorrebbe Spiderman, e forse nemmeno lui

KRISTENSEN 6

Due volte si fa vedere davanti, e due pericoli crea. Rigore compreso. Dietro alterna buone diagonali a qualche disattenzione. Sfortunato sulla deviazione di Olivera

MANCINI 6

Non è il Mancio che conosciamo. Qualche errore di troppo nella circolazione palla e quando c'è da buttarla via. Nel finale salva il pari con un interventone su Osimhen

NDICKA 6,5

Eccome se è idoneo. Tarpa le ali di Osimhen in tre occasioni ed è bravo sulla sponda finale per Abraham. A metà gara pure lui si abbassa troppo

SPINAZZOLA 6,5

Unico vero pericolo in un primo tempo con tanti errori di ingenuità. Mantiene alta l’attenzione anche nella ripresa

BOVE 5,5

Ha pochi guizzi per andare anche perché Kvara lo costringe spesso all’inseguimento. (69’ Sanches 4: in clima per lui da amichevole estiva, provoca un rigore ingenuo e non solo)

CRISTANTE 5,5

si prende il posto di Paredes e deve prenderne anche gli oneri di impostazione dal basso.

PELLEGRINI 5,5

Cerca di smarcarsi tra le linee intermedie ma il profumo non è così forte da stordire avversari che lo ricacciano all’indietro

DYBALA 7

I piazzati del campione: prima un rigore perfetto, poi un altro angolo magico per il pari. In una gara in cui inizia con poca convinzione e forse una inconscia gestione delle energie in vista del Leverkusen.

AZMOUN 5,5

Mezzo voto in più per il rigore guadagnato, ma tutto il resto è apatia e inconsistenza (69’ Abraham 7: Un pallone buono, e lo schiaccia alle spalle di Meret tornando a gioire dopo un anno)

EL SHAARAWY 5

Sistema la parabola ma il segnale tarda ad arrivare anche a causa di un ritmo decisamente basso (60’ Angelino 5,5: entra confuso, e ci resta)

DE ROSSI 6

Prende un punto in una giornata in cui stanchezza e poca concentrazione l’hanno fatta da padroni. Chiaroscuro sui cambi: sballato quello di Sanches, indovinato quello di Abraham

