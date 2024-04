Elisabetta Gregoraci, felice e innamorata: «Ecco cosa mi hanno lasciato questi quattro giorni a Marrakech»

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci ha trascorso quattro giorni pieni d'amore e relax a Marrakech insieme al suo fidanzato, Giulio Fratini. Dopo le lunghe passeggiate con il cammello Olivia, cene al ristorante marocchino con Giulio, tramonti e bagno turco, per la showgirl è arrivato il momento di tornare a casa. In questi giorni, la showgirl si è mostrata felice e sorridente negli scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Elisabetta si è districata più che bene tra souk, riad e ristoranti gourmand. Una vacanza meritata soprattutto dopo il difficile momento legato alla morte di sua nonna e all'intervento al cuore del suo ex marito, Flavio Briatore.

Il viaggio

«Alla fine di ogni viaggio, breve o lungo che sia, conta sempre ciò che ti porti via nel cuore dei ricordi - ha scritto Elisabetta Gregoraci su Instagram -.

Chi è Giulio Fratini

Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise e Raffella Fico, è nato a Firenze nel 1992. Il 32enne è figlio di Sandro Fratini, un noto imprenditore italiano e proprietario del gruppo Ratti. Giulia Fratini è stato inserito da Forbes nel 2020 nella lista degli under 30 di maggior rilievo per quanto riguarda l'imprenditoria.

