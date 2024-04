Elisabetta Gregoraci, la dolce dedica per il compleanno della sorella Marzia: «La mia metà»

di Dajana Mrruku

Elisabetta Gregoraci è volata in Marocco insieme al fidanzato Giulio Fratini per trascorrere i giorni di festa in una location incredibile. Non è la prima volta che la showgirl visita Marrakech, ma la riscoperta a distanza di quasi 10 anni, l'ha resa ancora più speciale. Oggi però è un giorno molto speciale per la famiglia di Elisabetta perché la sorella minore Marzia compie gli anni e per l'occasione, la showgirl le ha dedicato alcune storie su Instagram e tante dediche speciali.

La dolce dedica di Elisabetta

Un amore puro, quello che lega le due sorelle, Elisabetta e Marzia. Il loro rapporto è sempre stato molto importante per la showgirl che cerca di mettere sempre al primo posto la sua famiglia e i suoi componenti. Purtroppo Elisabetta non sarà insieme alla sorella nel giorno del suo compleanno, ma sicuramente festeggeranno insieme al suo ritorno da Marrakech.

«La mia sister meravigliosa, auguri amore mio grande! Sono fortunata ad averti nella mia vita», scrive Elisabetta Gregoraci, mentre posta foto con la sorella Marzia: «Siamo sorelle, sei la mia metà, è così che funziona! Sempre al tuo fianco. Ti amo!».

