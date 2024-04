Elisabetta Gregoraci, grave lutto in famiglia: «Sono stati giorni pesanti»

di Dajana Mrruku

Giorni difficili per Elisabetta Gregoraci. I suoi follower avevano notato un'ombra sul suo volto non più radioso e felice come sempre, ma avevano rispettato il suo silenzio perché, come ha sempre fatto, avrebbe parlato della situazione solo quando si sarebbe sentita a suo agio. Le ipotesi circolate tra i fan della showgirl ricadevano tutte sulla salute di Flavio Briatore, da poco operato al cuore a causa della scoperta di un tumore, ma l'imprenditore si mostrava felice e sereno nelle sue storie Instagram.

Questa mattina, Eli ha rivelato che la sua famiglia ha affrontato un lutto molto difficile in questi giorni.

Elisabetta Gregoraci, il dolore del lutto

«Buongiorno a voi! Cerco di tirarmi su, ho avuto delle giornate molto pesanti, dove l'umore è stato veramente non felice.

I fan della showgirl hanno voluto immediatamente mandare il loro supporto ad Elisabetta con messaggi di vicinanza, mentre lei cerca di riprendersi al meglio per affrontare gli impegni lavorativi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 13:32

