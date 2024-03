Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco compie 14 anni: la dolce dedica social e gli auguri di papà Briatore. «Ti amiamo»

La mamma è sempre la mamma ed Elisabetta Gregoraci non è di certo un'eccezione. Per il compleanno del suo ormai non più "piccolo" Nathan Falco, la showgirl ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti durante i 14 anni, da quando il primogenito è arrivato nella sua vita e l'ha sconvolta. Sono stati anni pieni di cambiamenti nella loro vita, ma mamma e figlio hanno saputo coltivare un rapporto molto solido e positivo che cresce ogni anno di più. Andiamo a leggere la dolce dedica di mamma Eli e papà Flavio Briatore per il figlio Nathan Falco.