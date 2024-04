Flavio Briatore, festa di compleanno con Elisabetta Gregoraci e torta rossa a forma di cuore: «Più forte che mai»

di Redazione web

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono separati ormai da sei anni ma continuano a essere buoni amici per mantenere unita la loro famiglia e per il bene del loro figlio Nathan Falco. La conduttrice ha sempre dichiarato che anche se l'amore tra lei e l'ex marito è finito, l'importante è che resti il bene reciproco e quindi ecco spiegate le vacanze insieme o le festività trascorse l'una a casa dell'altro o viceversa.

Proprio ieri, 12 aprile, Flavio ha compiuto 74 anni ed Elisabetta gli ha dedicato un dolce pensiero sul suo profilo social. La showgirl ha postato una foto insieme all'imprenditore e ha scritto: «Buon compleanno Fla. Oggi ha ancora più valore. Ti voglio tanto bene».

Poi, l'ex coppia ha festeggiato insieme a Montecarlo.

Il compleanno di Flavio Briatore

Flavio Briatore, per festeggiare il suo 74esimo compleanno, ha deciso di uscire a pranzo insieme alla sua famiglia. L'imprenditore, poi, ha pubblicato su Instagram varie storie per raccontare la sua giornata di festa che ha trascorso anche in compagnia di Elisabetta Gregoraci che, a tavola, era seduta accanto a lui. L'ex moglie compare in diversi fotogrammi dopo che Flavio spegne la candelina sopra alla torta rossa a forma di cuore su cui c'è scritto: «Buon compleanno, più forte che mai». Nel video, poi, si sente Elisabetta che chiede a Flavio: «Ma lo hai espresso un desiderio? E poi devi anche spezzare la candelina».

La malattia di Flavio Briatore

Quando Flavio Briatore è stato operato al cuore per asportare una piccola massa tumorale, Elisabetta Gregoraci è sempre rimasta al suo fianco. La conduttrice aveva anche pubblicato una foto in cui gli stringeva la mano e aveva scritto: «In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento di recupero post-operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre, non mi hanno fatta muovere di qui».

Sabato 13 Aprile 2024

