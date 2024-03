Briatore operato per tumore, Elisabetta Gregoraci in ospedale: «Giornate difficili, non potevo lasciarlo solo»

Elisabetta Gregoraci non ha mai lasciato solo un minuto il suo ex marito Flavio Briatore che, recentemente, è stato operato d'urgenza per un tumore cardiaco di cui aveva parlato sul proprio profilo Instagram. La showgirl calabrese ha scritto in una delle ultime storie pubblicate: «Nel quotidiano poniamo sempre l'attenzione in un sacco di cose ma la verità è che non c'è nulla più importante della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita. Oggi, dopo dieci giorni, la mia famiglia può ringraziare di cuore il Professor Maisano, la terapia intensiva cardiochirurgica e il reparto 1Q dell'ospedale San Raffaele di Milano». Elisabetta ha, quindi, pubblicato un selfie con Flavio Briatore e una foto delle loro mani strette l'una all'altra.