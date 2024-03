Elisabetta Gregoraci, il fidanzato Giulio Fratini la raggiunge a Monaco dopo l’operazione al cuore di Flavio Briatore

di Dajana Mrruku

Sono stati giorni di apprensione per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. L'imprenditore è stato sottoposto ad una delicata operazione al cuore per un tumore cardiaco primitivo benigno, trovato durante alcuni controlli di routine al San Raffaele di Milano: «Ero spaventato e pregavo. Ho tenuto duro in ospedale pensando a mio figlio Falco», ha detto l'imprenditore al Corriere della Sera.

Accanto a lui sempre Elisabetta Gregoraci, che per 10 giorni è stata al suo fianco in ospedale. Il fidanzato della conduttrice, Giulio Fratini, è volato a Monaco per stare vicino alla Gregoraci.

La sorpresa per Elisabetta Gregoraci

«In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento di recupero post-operatorio.

Giulio Fratini, fidanzato di Elisabetta, ha raggiunto la sua amata per starle accanto in questa fase più "semplice" dopo l'operazione. La conduttrice ha condiviso alcune foto di fiori e mazzi di rose, «Fiori per me, grazie», ha scritto lei.

Il messaggio di rinascita

Poi. il messaggio per la rinascita di Pasqua.

«La Pasqua è conosciuta come un giorno di rinnovamento. Possa portarti nuove speranze e ragioni per essere felici», ha scritto Elisabetta Gregoraci sulle sue storie Instagram, con la speranza che questo possa essere una nuova rinascita per lei e la sua famiglia, soprattutto per Flavio Briatore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA