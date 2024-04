Sinner sconfitto a Montecarlo, Briatore accusa: «Colpa dell'arbitra con la coda di cavallo, quella palla era fuori di 15 cm»

di Cristina Siciliano

Jannik Sinner è stato sconfitto durante la semifinale di tennis a Montecarlo in tre set dal greco Stefanos Tsitsipas, ma a scendere in campo sui social è Flavio Briatore. L'imprenditore ha infatti pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove si è espresso in merito al «grave errore arbitrale» che ha permesso a Stefanos Tsitsipas di salvarsi dal doppio break nel terzo set. L'imprenditore, senza troppi giri di parole, se l'è presa contro l'arbitro che ha gestito la partita. E ci è andato giù pesante.

La rabbia di Flavio Briatore

«Anche nel tennis abbiamo visto oggi che un arbitro può farti perdere un incontro - ha sbottato Flavio Briatore nel video Instagram -. Ed è quello che è successo a Sinner a Montecarlo.

L'operazione

Il 19 marzo 2024, Flavio Briatore è volato a Milano per un controllo di routine all'ospedale San Raffaele a Milano in cui gli è stato diagnosticato un tumore cardiaco benigno che ha richiesto subito un intervento. Si è trattato di un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica con circolazione extracorporea. Anche nel 2006 l’imprenditore aveva scoperto un tumore da un controllo di routine. Era un cancro maligno a un rene.

