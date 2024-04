Flavio Briatore dopo l'intervento al cuore torna a passeggiare per Monte Carlo: il recupero continua in riva al mare L'imprenditore dopo aver subito un intervento al cuore è tornato a passeggiare per le strade di Monte Carlo







di Cristina Siciliano Dopo la tempesta esce sempre il sole. E lo sa bene Flavio Briatore che, dopo aver subito un intervento al cuore necessario per rimuovere una massa benigna nel muscolo cardiaco, nelle ultime ore è tornato a passeggio per le strade di Monte Carlo. L'imprenditore è pronto a rincominciare e sceglie di farlo alla luce del giorno, respirando l'aria della sua città. Briatore ha infatti pubblicato alcuni video nelle sue Instagram stories che riprendono il mare di Monte Carlo. L'imprenditore però questa volta ha scelto di non mostrare il suo volto (che è coperto da un cappellino da baseball blu). Cosa è successo Il 19 marzo, Flavio Briatore è volato a Milano per un controllo di routine all'ospedale San Raffaele a Milano in cui gli è stato diagnosticato un tumore cardiaco benigno che ha richiesto subito un intervento. Che cos'è un tumore benigno al cuore A livello cardiaco possono generarsi dei tumori primari di natura benigna o maligna, o tumore metastatici. Tali tumori possono essere in ogni tipo di tessuto ma si tratta comunque di tumori rari. La presenza di questi tipi di tumore può causare ostruzione al tratto di afflusso o di efflusso delle valvole, tromboembolie, aritmie e disturbi pericardici. Circa l'80% di questi tumori sono benigni e fra questi il più frequente è il mixoma. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 16:49

