Flavio Briatore, come sta dopo il tumore: «Fate prevenzione, è fondamentale». Il messaggio social

di Redazione web

Flavio Briatore, nella giornata del 14 marzo, ha scoperto di avere un tumore al cuore durante una visita di controllo. Fortunatamente la massa era benigna ed è stata rimossa con successo dai medici del San Raffaele di Milano. In ospedale gli è stata accanto l'ex moglie Elisabetta Gregoraci che, nonostante la rottura, ha deciso di essere presente.

Flavio Briatore e il messaggio social

Oggi Flavio Briatore si è mostrato sui social in un video di ringraziamento per i suoi follower e con un gran sorriso ha raccontato la sua (dis)avventura. Non si aspettava di ricevere tante manifestazioni di affetto - dice l'imprenditore - e invita i fan su Instagram a fare sempre attenzione alla propria salute. «Ragazzi, fate la prevenzione, è fondamentale», afferma Briatore che senza quella visita di controllo non avrebbe scoperto la neoplasia così rapidamente.

«Non posso ringraziarvi tutti personalmente», si incupisce l'imprenditore ripensando al gran numero di persone che lo ha sostenuto nelle ultime settimane. «Ieri ho fatto una passeggiata e c'era un mucchio di gente che mi salutava, mi stringeva la mano e mi chideva come stavo». «Volevo dirvi che sto bene», è questa la motivazione per cui Briatore ha condiviso il video.

L'affetto della ex di Briatore, Elisabetta Gregoraci

La scorsa settimana Elisabetta Gregoraci aveva pubblicato sui social le fotografie del momento successivo all'operazione all'ospedale San Raffaele di Milano, dimostrando il suo affetto e la sua vicinanza all'ex. Confermato il suo ottimo stato di salute, Flavio guarda al futuro senza più paura di dover lasciare il figlio Nathan Falco appena adolescente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA