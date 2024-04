Elisabetta Gregoraci: «Buon compleanno alla mia nonnina andata via troppo presto... sono provata»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci ha sempre detto che la sua famiglia è uno dei pilastri della sua vita: senza l'affetto e l'amore delle persone a lei più care, forse, realizzare i suoi sogni sarebbe stato più complicato. Dopo l'amata mamma Melina (morta nel 2011), una delle donne che la showgirl ha più amato è stata nonna Angela che le è sempre stata vicina e che per lei ha sempre rappresentato "casa".

Nelle sue ultime storie Instagram, Elisabetta dedica un dolce pensiero alla nonna che non c'è più ma che sarà sempre nel suo cuore. Poi, l'ex moglie di Flavio Briatore si scatta un selfie in cui si rende conto di avere ancora i becchi d'oca in testa.

Il ricordo di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha avuto un'infanzia e una giovinezza molto belle e serene e lo raccontava anche al Grande Fratello Vip durante la sua partecipazione. La sua famiglia le ha dato tantissimo amore. Per questo, quando deve ricordare qualcuno che per lei è stato molto importante, dedica sempre dolci pensieri social. Oggi, la showgirl calabrese ha rivolto un pensiero alla nonna e, a corredo di una foto con la signora che la stringe in braccio quando era solo una bambina, ha scritto: «Buon compleanno alla mia nonnina Angela... Anche lei andata via troppo presto. Quanto mi manchi! La tua pelle morbidissima, gli arancini e il ragù più buono del mondo. Dai un bacio alla mamma e, mi raccomando, festeggiate».

Nella storia successiva, Elisabetta aggiunge: «Buongiorno, un po' provata sono pronta ad affrontare questa giornata.

I "becchi d'oca"

Elisabetta Gregoraci, poi, si è scattata un selfie con make up appena fatto e una pomposa acconciatura che, però, nasconde dei riflessi metallici. La showgirl ha subito svelato di cosa si trattasse: «Bellina io che vado in giro per la città con i becchi d'oca».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA